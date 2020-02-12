Çubuk esnafı kış nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri besliyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinleri esnaf besliyor.

Ankara'da kışın en sert geçtiği ilçelerden Çubuk'ta tipi ve soğuk havanın da etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, Eski Şabanözü Kavşağı'nı mesken tutarak sabah saatlerinde orta refüjde toplanıyor.

Caddedeki esnafın iş yerlerini açınca sabah ilk işleri güvercinleri beslemek oluyor. Güvercinler, sabahın erken saatinde esnafın getirdiği ekmek kırıntıları ve attıkları buğdaylarla besleniyor.

-"Kış boyunca her sabah güvercinleri besleyerek işe başlıyoruz"

Esnaf Adnan Çayırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl kış boyunca aynı saatte kuşları besleyerek işe başladıklarını söyledi.

İlçede belirli noktalarda kuşlara yem verildiğini anlatan Çayırlı, "Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimeti, rızkı biz de kuşlarla paylaşıyoruz. Çünkü mülkün sahibi yüce Allah, bizler değiliz. Biz verdikçe rızkımız da bereketlenir. Kış aylarında esnaf arkadaşlarımızla her gün beslemeye çalışıyoruz. Havalar ısınınca onlar zaten rızıklarını kendileri arıyorlar. Burada tahminen 200-300 adet güvercin oluyor. Bazen daha çok geliyor. Çarşı içerisinde de bir ağabeyimiz var o da orada besleme yapıyor. Biz burada bakıyoruz onlar da aşağı mahallede bakıyorlar." diye konuştu.

Çayırlı, pazar günlerinde geç saatte de olsa gelip kuşları beslediklerini sözlerine ekledi.