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Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi

13.12.2021 17:30

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin düzenlediği "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası"nda en çok pili toplayan 11 okula ödülleri verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin düzenlediği "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası"nda en çok pili toplayan 11 okula ödülleri verildi.

Kampanyada 451 kilogram atık pil toplayan Yunus Emre Anadolu Lisesi birinci, 450 kilogramla Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Lisesi ikinci, 101 kilogramla Barbaros İlkokulu üçüncü oldu.

Çubuk Belediyesindeki ödül töreninde, dereceye giren okulların yanı sıra kampanyaya katılan ve 50 kilogramın üzerinde atık pil toplayan 8 okula ve öğrencilere, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç tarafından ödülleri verildi.

Ödül programlarında konuşan Demirbaş, öğretmenler ve öğrencilere çevre duyarlığı nedeniyle teşekkür etti.

Doğal kaynaklara zarar verebilecek en önemli maddelerden birinin pil olduğunu hatırlatan Demirbaş, "Atık pilleri toplayarak, çevremize zarar vermesini engellemek yaşadığımız dünya açısından en önemli duyarlılıklardan birisi diye düşünüyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise kampanyada dereceye giren okulların müdürlerine ve öğrenci temsilcilerine teşekkür etti.

Kampanya süresince Çubuk'ta 1320 kilogram atık pil toplanarak TAP'a teslim edildiği belirtildi.

Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Çubuk Belediyesi, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika
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