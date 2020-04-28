Çubuk'ta ilçe merkezine inen karaca görüntülendi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçe merkezine inen karaca, zabıta ekiplerince görüntülendi.

Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesindeki Zabıta Müdürlüğünde görevli ekipler, kurum binası önünde karaca gördü.

Zabıta ekiplerinin cep telefonuyla görüntülediği karaca, koşarak gözden uzaklaştı.

Zabıta personeli Osman Ciğeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin ortasında karaca gördüğü için çok şaşırdığını söyledi.

Karacayı arkadaşlarıyla göreve giderken gördüklerini belirten Ciğeroğlu, "Nereye gittiğini belirlemek için cep telefonuyla görüntüsünü çekmeye başladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerini arayarak durumu bildirdik. Karaca daha sonra sokak aralarına girerek uzaklaştı." dedi.