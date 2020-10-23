Çubuk'ta pandemi döneminde takdirlik yatırım - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomotiv endüstrisine yönelik yeni yatırımla her yıl 50 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yazır Sanayi alanında yapımı tamamlanan, makine montaj işlemleri devam eden fabrikada incelemelerde bulundu.

Başkan Demirbaş, inşaat alanına giderek fabrika yönetim kurulu başkanı Mehmet Saygın ve proje müdürü Doğan Aktepe'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 2 ay içerisinde üretime başlayacak fabrikanın sadece Çubuk için değil Türkiye için önemli olduğunu belirten Başkan Demirbaş, incelemelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkan Demirbaş, Yazır Sanayi Bölgesinde yapılan fabrikaların bir bir faaliyete geçmesiyle ilçede büyük bir hareketlilik beklediklerini söyledi.

Bölgede açılacak fabrikalarda en az bin kişinin istihdam edilmesini beklediklerini ifade eden Demirbaş, şunları söyledi:

"Yazır Sanayi Bölgemizde benim gördüğüm 3 fabrikanın şuan inşaat aşamaları bitmiş, inşallah 1 veya 2 aya kadar da üretim yapılmaya başlanacak. Diğer ruhsat verdiğimiz fabrikalarda inşaat çalışmalarına başlandı. Bizim ilçemiz için istihdam alanları yaratma, üretim bölgesi oluşturma anlamında vaatlerimiz vardı. Bugün bu sanayilerin, fabrikaların yükselmiş olması bizleri son derece sevindiriyor ve gururlandırıyor. İnşallah bu fabrikaların sayısı artarak devam edecek. Şu an talepler çok fazla, eğer bu şekilde giderse inşallah birkaç yıl içerisinde bu bölgemiz üretim merkezi olacak ve bu şekilde binlerce vatandaşımız istihdam edilecek."

Yaklaşık 30 milyon liralık yatırım yapıldığı fabrika alanının 20 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyleyen Turna AŞ Proje Müdürü Doğan Aktepe de fabrikanın makine ve teçhizatının montajının başladığını ve 2 ay içerisinde üretime başlayacaklarını belirtti.

Ürettikleri ürünlere yut dışından ve yurt içinden büyük talep almaya başladıklarını anlatan Aktepe, "Üretim ile birlikte ihracat rakamlarımız 50 milyon dolar olacak. İleriki yıllarda hedefimiz bunu iki katına çıkarmak." dedi.

Fabrikada yaklaşık 180 kişinin çalışacağını aktaran Aktepe, "Otomotiv endüstrisinde kullanılan kamyon, otobüs, gemi, tren gibi araçların zemin döşemeleri, yan duvarları ve tavanları, hava kanalları ile beraber yanmaya dayanıklı ve hafif malzemeden özel kompozit paneller üreteceğiz. Bunları da sektörün en büyük otomotiv fabrikalarına ihraç edeceğiz." diye konuştu.

Özellikle tren, gemi ve otobüslerde kullanılan tuvalet kabinlerinin üretimine başlayacaklarını dile getiren Aktepe, şöyle devam etti:

"Bizim çalıştığımız endüstrinin tamamı ihracata dayalı. Bir de ithal edilen malzemelerin önüne geçerek, alternatif olacağız. Yalnızca bu fabrikada 50 milyon dolarlık bir ihracat hedefliyoruz, şirket genelinde ise 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Açılacak fabrikanın destinasyon olarak havalimanına yakın olması yabancı ortaklarımızı ve yabancı müşterilerimizin daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Aynı zamanda ana sanayiye yakın olması çevredeki firmaların da tamamlayıcı firmalar olması bir sinerji oluşturacak. Bu sinerji ile şu anda bulunduğumuz Yazır Sanayi Bölgesi tamamen ihracat üssü ya da ithal edilen malların ikame üssü olabilecek. Pandemi tabi ki bütün endüstrileri etkiledi ama doğru önlemler alındığı takdirde endüstrinin ne kadar ileri gidebileceğini de hepimiz gördük. Böyle bir ortamda böyle bir yatırım yapılması da çok büyük bir başarı. Avrupa'nın durduğu ortamda böyle bir yatırımın yapılması ülkemize çok ciddi artılar getirecek."