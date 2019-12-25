Çubuk'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Çubuk'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çubuk'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Caddede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y. (43), Ş.K. (37), F.Y. (24) ve İ.Y. (22) yaralandı. Yakınları ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradan Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan M.Y. ve Ş.Y. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan K.A. ve A.A polis tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Neslihan Demirer/İHA)

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Ankara, Gümüş, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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