Çubuk'ta tarihi bina restore edilecek - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet tarihinde kaymakamlık lojmanı olarak da kullanılan tarihi binada restorasyon çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Demirbaş, Ankara Valiliği Kültür Varlıkları Müdürü Pınar Uludağ ve beraberindeki heyet ile birlikte tarihi Mazhar Bal Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Belediye olarak tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırmak adına yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Demirbaş, daha önce kamulaştırılan Yavuz Selim Mahallesi'ndeki "Kaymakamlık Lojmanı" olarak adlandırılan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında birçok kaymakama ev sahipliği yapan tarihi Mazhar Bal Konağı'nın restorasyon çalışmasının başlayacağını aktartı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ile yaptığı görüşmeden sonra restorasyon çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Daha önce restorasyon çalışması için Anıtlar Kurulu ve Ankara Valiliği nezdinde gerekli başvurularımızı da yapmıştık. Gerekli ödeneğin ayrılmasının ardından sağ olsun Sayın Valimizin talimatıyla restorasyon çalışmalarına başlandı. 1930'lu yıllarda yapılan ve bölgesel Ankara evi mimari özelliğine sahip konak, toplamda 167 metrekarelik bir alan üzerinde 225 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. İki katlı konakta, 6 oda, 2 sofa, 2 banyo bulunuyor. Restorasyonun bir milyon TL'nin üzerinde bir maliyete tamamlanması bekleniyor. Aslına uygun şekilde yürütülecek restorasyon çalışmasının ardından bina yeni işleviyle Çubuk halkının hizmetine açılacak."

Kutuören Mahalle'sindeki tarihi caminin restore çalışmasının da tamamlandığını hatırlatan Başkan Demirbaş, ayrıca Okçular Mahallesi'ndeki Tarihi Cami ile Atatürk Mahallesi'ndeki Tahtalı Cami'nin restorasyonu için müracaatların yapıldığını sözlerine ekledi.