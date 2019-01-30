Çubuk'ta Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
35 dakika önce
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
ANKARA'nın Çubuk
ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çubuk- Ankara
karayolu'nun Sünlü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Murat Eser yönetimindeki 06 BHL 325 plakalı otomobil, Mehmet Memiş Türkoğlu
idaresindeki 06 AFL 155 plakalı otomobil ve Ertuğrul Çiğdemtepe'nin kullandığı 06 DC 3522 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 DC 3522 plakalı kamyonet tarlaya savrulurken, Murat Eser'in kullandığı 06 BHL 325 plakalı otomobilin tavanı koptu. Kazada yaralanan 3 sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:33 Kaynak: DHA
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