Son Dakika Haberleri: Cudi'de Yaralanan Uzman Onbaşı, Şehit Oldu

Cudi'de Yaralanan Uzman Onbaşı, Şehit Oldu

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde 20 Mart'ta, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur (29), tedavisinin sürdüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit oldu.

Cudi'de Yaralanan Uzman Onbaşı, Şehit Oldu, System.String[]
ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde 20 Mart'ta, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur (29), tedavisinin sürdüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit oldu.

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 20 Mart günü düzenlenen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu sırasında, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı şehit oldu, Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur ise yaralandı. Helikopterle Şırnak'a, buradan da GATA'ya sevk edilen Teymur, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan Ramazan Teymur'un cenazesi, Ankara'dan getirilerek memleketi Şırnak'ın Kasrik beldesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:31 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu Şırnak'ta Teröristlerin EYP'li Tuzağında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:52:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cudi'de Yaralanan Uzman Onbaşı, Şehit Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]