" Çukur'da Umut Var" sloganlı Yaşa'tır' Gaziantep'te

GAZİANTEP - Büyük bir hayran kitlesine sahip olan "Çukur" dizisi ve Kansersiz Yaşam Derneğinin "Çukur'da Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'YaşaTIR' Gaziantep'e geldi.

Türk Kızılay'ın proje ortağı olduğu, Çukur televizyon dizisi oyuncuları Kubilay Aka ve Ece Yaşar Gaziantep'e geldi. Kansersiz Yaşam Derneği'nce düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" adıyla hazırlanan 80 kişilik mobil eğitim tırı eğitimlerine başladı. Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Didem Kaymaz, İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Çukur" dizisi ile "Çukur'da Umut Var" diyerek bir yolculuğa çıktıklarını ve çok güzel bir aile olduklarını belirterek, "Kan ve kök hücre bağışının hayat kurtardığına dikkat çekmek istiyoruz" dedi. Daha sonra konuşan Gaziantep Kızılay Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım ise " Türkiye'nin bu tür yardımlaşmalara ihtiyacı var, biz Kızılay olarak her zaman sizin yanınızdayız. Bu organizasyon vesilesiyle kan ve kök hücre bağışında artış bekliyoruz" diye konuştu. Oyuncu Kubilay Aka 'Herkesi bekleriz, burda umut var' ifadelerini kullandı. Oyuncu Ece Yaşar'da gururlandığını belirterek, "Farkındalık oluşturmak için inanılmaz güzel bir projedeyim" dedi.

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Kayar ise 'İnsan damarlarında bir süper kahraman barındırıyor, içimizdeki süper kahramanı çıkarmak için sadece 3 tüp kan vermeye herkesi davet ediyorum" diye konuştu.