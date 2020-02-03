Çukur'un yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, intikam almak istediği Yamaç'la karşı karşıya - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çukur'un yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, intikam almak istediği Yamaç'la karşı karşıya - Son Dakika Magazin

Çukur'un yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, intikam almak istediği Yamaç'la karşı karşıya

30 dakika önce

Çukur dizisinin merakla beklenen yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Vartolu, babasını öldürdüğünü öğrendiği kardeşi Yamaç için söylediği "Acılarını dindireceğim" sözü ise kafaları karıştırıyor.

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin merakla beklenen 86. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çağatay Edrenet, öldürmek istediği Yamaç'ı ölümden kurtaran Mahsun'un ölüm emrini verirken Vartolu'nun Yamaç için söylediği sözler dikkat çekti.

VARTOLU, YAMAÇ'TAN HESAP SORACAK

Çukur'da haftalardır beklenen büyük yüzleşme bu hafta gerçekleşecek. Aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya gelecek. Vartolu'nun Yamaç'tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç'ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur'da planını devreye sokmak için Medet'ten yardım isteyecek.

YARIM KALAN İNTİKAMINA DEVAM EDECEK

İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç'la ilgili şüpheleri artınca Mahsun'u zor durumda bırakacak. Mahsun'un Yamaç'ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç'ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı 3. sezonun 18. bölümüyle ekrana geldi. Yamaç'ın yüzüğünü Fatih'ten teslim alan Selim ve Cumali, Çağatay'ın yolladığı paketle birlikte dehşete düştü. Paketin içindeki parçaların Yamaç'a ait olup olmadığını öğrenmek için harekete geçen Koçovalı kardeşler bir yandan da Çağatay'a karşı, kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam etti. Uzun zaman sonra Songül'ün karşısına çıkan Akın, geçmişin acı gerçekleriyle yüzleşti. Çağatay'a ulaşmak için gözünü karartan Cumali, Çağatay'ın planından habersiz mücadelesine devam etti. Fakat, Damla'yı polise ihbar eden Çağatay, Cumali'den bir tercih yapmasını istedi.

Çukur'u terk etmesi karşılığında Damla'nın serbest bırakılacağını öğrenen Cumali ise, Damla'yı korumak için mahalleden gitti. Yamaç'ı kaybetme korkusuyla öfkesine hâkim olamayan Selim, Cumali'nin de Çukur'dan gitmesiyle tek başına kaldı. Yaptığı akıllıca planla Çağatay'ı alt eden Selim, Çağatay'ın beklenmedik karşı hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Çünkü artık sadece Koçovalılar değil, bütün Çukur zor durumda kalmıştı. Çukur'u terk etmek zorunda kalan Selim, yönetimi Akın'a bıraktı. Akın'la anlaşmak isteyen Çağatay beklediği yanıtı alamazken, Çukur için savaşacağını belli eden Akın ekran başındakileri şaşırttı. Bölümün finalinde Çağatay Erdenet'in tuzağından Yamaç'ı kurtaran Mahsun ekran başındakileri şoke etti. Yamaç yerine Ziya'nın öldüğü anlaşılan bölümde Vartolu Çukur'da yeni bir oyunu başlatma hazırlığı yaptı. Final sahnesinde Mahsun'un kurtardığı Yamaç'ın karşısına çıkan Vartolu'nun ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Çukur'un yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, intikam almak istediği Yamaç'la karşı karşıya
Yeni bölümü yayınlanan Çukur'da dikkat çeken sahne! Vartolu ve Yamaç yüz yüze geliyor

Selim, Çukur, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:41 
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