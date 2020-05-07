Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali ertelendi - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenmesi planlanan 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali, korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, bu yıl 28-31 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalini pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bütün spor ve doğa dostlarının dört gözle bu organizasyonu beklediğini, bize atılan mail ve mesajlardan biliyoruz. Oluşturduğumuz ekiple birlikte festivalimizin yeni tarihini en kısa sürede başta spor severler olmak üzere vatandaşlarımıza ve katılımcılarımıza duyuracağız inşallah" dedi. - HAKKARİ