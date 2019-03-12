Çukurca Doğunun Korkutelisi Olacak

Proje kapsamında Korkuteli ilçesi ile kardeş olan Hakkari ili Çukurca ilçesinden Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilan Ergür başkanlığında kadın çiftçiler, genç çiftçiler ve üreticilerden oluşan yirmi kişilik heyet beş gün boyunca ilimizi ziyarette bulundu. Çukurca heyeti Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özlem Çağırıcı Armut ve personeli eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerle birlikte teknik gezileri içeren beş günlük eğitim programına katıldı.

Heyete birinci gün ilçenin genel tanıtımı yapılarak Korkuteli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde şapkalı kültür mantarı ve istiridye mantarı yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları ile mücadele ve kompost yapımı eğitimi verildi. Bu eğitimlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığımızda genç çiftçi projesi kapsamında destek alarak mantar işletmesi kuran iki adet mantar üretim tesisi ziyaret edilerek burada uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim programının üçüncü gününde Korkuteli ilçesinde faaliyet gösteren iki adet mantarcılık işletmesi ziyareti yapılarak burada kompost yapımı ile şapkalı kültür mantarı ve istiridye mantarı yetiştiriciliği yerinde uygulamalı olarak Çukurca heyetine anlatıldı.

Dördüncü gün meyvecilik işletmesi gezilerek aşılama ve budama konularında heyete bilgi verildikten sonra süt ve besi çiftlikleri ziyaret edilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Heyet son günde de Antalya turu yaptıktan sonra Expo 2016 Antalya'da İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'i ziyaret etti.

Çukurca'lı üreticileri ağırlayan Mustafa Özen "Gelin Kardeş Olalım Projesi, Antalya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizle kardeş olan ilçeler arasında kurulan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortaklık projesidir. Antalya olarak amacımız, ülkemizin değişik illerinden kardeşlik protokolü düzenlediğimiz 18 ilçe ile bilgi, teknoloji ve deneyim transferi yapmak ve ortak projeler uygulamaktır. Antalya'mızda özellikle yaş meyve-sebze üretimi, seracılık, tropik bitkiler, turunçgil yetiştiriciliği,süs bitkileri, mantar üretimi ile ihracatta oluşan bilgi sermayesinin ülkemizin geri kalan bölgeleriyle paylaşarak sosyal ve ülkesel sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz. İlimize hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Siz kardeşlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

Hakkari Çukurca ilçesinin Gelin kardeş olalım projesi ile kardeş olduğu Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantarcılıkta en büyük ilçesi. Proje ile mantarcılık yapmayı hedefleyen Çukurcalı çiftçiler Suriye ve Irak'a mantar ihracatı yapmayı hedefliyorlar.

Kardeş ilçemiz Çukurca heyeti İl Müdürü Mustafa Özen ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Expo 2016 Antalya alanını gezerek ilimizden ayrıldı.