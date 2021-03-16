Çukurova Bölgesel Havalimanı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde tamamlanacak - Son Dakika

Çukurova Bölgesel Havalimanı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde tamamlanacak

16.03.2021 13:42
Çukurova Bölgesel Havalimanı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde tamamlanacak, System.String[]

ÇUKUROVA Bölgesel Havalimanı üstyapı inşaatını üstlenen Kozuva Şirketler Grubu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

ÇUKUROVA Bölgesel Havalimanı üstyapı inşaatını üstlenen Kozuva Şirketler Grubu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Çukurova Bölgesel Havalimanı üst yapı ihalesini kazanan Kozuva Şirketler Grubu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'nın Mersin'i ziyareti ve yaptığı açıklamalar kentte heyecan yarattı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ı ziyaret eden Kozuva, yatırımın son durumu ve planlamalar hakkında bilgi paylaştı. 2022 yılı üçüncü çeyreğine çalışmaları yetiştirmek adına 7 gün 24 saat esaslı bir çalışma takvimi oluşturduklarını bildiren Kozuva, bölgede e-ticareti yaygınlaştırmak adına kargo taşımacılığına öncelik vermek istediklerini belirtti.

Havalimanına tren yolu bağlantısı sağlanacağını da kaydeden Kozuva, aynı zamanda Mersin Limanı ile entegre hizmet verilip, bölgenin lojistik imkanlarını daha da güçlendireceklerini vurguladı. Kozuva, havaalanı işletmeciliği konusunda uluslararası bir tecrübeye sahip olduklarını belirterek, "Biz Çerkezköy'de faaliyet gösteren bir grubuz ancak bizim Favori LLC firmamız dost ve kardeş Somali'de Mogadişu Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı'nın işletmesini yapıyor. Somali güvenlik konusunda zor bir ülke. Biz orada sorunsuz şekilde işletmeciliğimizi yapıyoruz. Orada hizmet veren 'Decale' isimli otelimiz de Somali'yi bırakın Afrika kıtasında adından söz ettiren bir otel. Çukurova Bölgesel Havalimanı konusunda kendimize güveniyoruz, biraz önce anlattığım tecrübelerimizin ışığında da diyoruz ki 'Somali'de havalimanı işleten bir firma dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla iş yapar.' Biz kendi ülkemizde de elimizi taşın altına koyup, ülkemizin en iyi yatırımlarından biri olacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı projemizi de yapabileceğimizi düşünerek yola çıktık" dedi.'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'Normal şartlarda havalimanının yapımı için 30 aylık bir süre öngördüklerini ifade eden Kozuva, "Biz, Cumhurbaşkanımızın ülkemiz adına yapılan stratejik projelerin vakit geçirilmeksizin bitirilmesi talebini de göz önünde bulundurarak havalimanımızı önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğine yetiştirmeye çalışacağız. Bu çerçevede 7 gün 24 saat esasına dayalı bir çalışma planı organize ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a da çok teşekkür ediyorum.  Vatandaşlarımıza bir an önce hizmet verilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.'SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ SÜRPRİZ KALSIN'Havalimanının hizmete girdiğinde bölgenin ticaretinin artacağını, turizminin ise katlanacağına dikkat çeken Kozuva, şunları kaydetti: "Hem Ortadoğu hem de Körfez ülkelerine direkt uçuşun yapılması planlarımız arasında. Aynı zamanda dünyada Çin örneğini de dikkate alarak ülkemizin internet altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen e-ticaretin yaygınlaştırılması için kargo taşımacılığına da öncelik vereceğiz. Böylelikle hem Mersin hem de Adana kazanacak. Havalimanına tren yolu bağlantısı da sağlanacak. Bu da ticaretin katlanmasının önünü açacak. Bir diğer husus Türkiye'nin en büyük limanlarından olan Mersin Limanı ile de entegre şekilde çalışacağız. Benim sizlere aktaracağım birçok konu var ama sosyal sorumluluk projelerimiz de sürpriz olarak kalsın"'EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK'

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise görüşmede Kozuva'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu yatırımın tamamlanmasının kent, bölge ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları anlattı. "Güçlü, deneyimli bir firma ve üst yapı inşaatının süratle devam edip tamamlanacağına inancımız tam" diyen Kızıltan, "Ancak yapılacak hem kara yolu hem de demir yolu bağlantısının havalimanı yatırımıyla eş zamanlı başlayıp tamamlanması önemli. Hatta bağlantı yolunun havalimanı inşaatından önce tamamlanması gerekir. Bu konu çok önemlidir, gerekli ödeneklerin hazır olması gerekmektedir" diye konuştu.


Çukurova Bölgesel Havalimanı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde tamamlanacak

Süleyman Kozuva, Çukurova, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çukurova Bölgesel Havalimanı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde tamamlanacak - Son Dakika


Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz 19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı
Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor         
14:32
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz         
14:01
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Xiaomi'nin Türkiye fabrikası 29 Mart'ta açılacak Xiaomi'nin Türkiye fabrikası 29 Mart'ta açılacak         
13:42
Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı         
12:55
Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış         
12:35
Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor         
12:22
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi         
11:55
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 14:37:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova Bölgesel Havalimanı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei