Cumhur İttifakı'nda İlk Adım

- Cumhur İttifakı'nda ilk adımSAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Milliyetçi Hareket Partisiteşkilatlarına ziyaret yaptı. Samsun 'da Cumhur İttifakı'nın ilk buluşması güzel bir birlikteliği, dayanışmaya ve kardeşliğe vesile oldu. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok , Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisiİlkadım İlçe Başkanlığı ile İl Başkanlığına ziyaret etti. Erdemir : "Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar arkasındayız"Kendilerine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden MHP Samsun İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, "Genel Başkanımızın almış olduğu kararlarda her zaman haklı çıktığını gördük. Bu Cumhur İttifakı'nın da ülkemiz ve milletimiz adına hayırlar getireceğine inanıyorum. MHP Genel Merkezimiz ve AK Parti Genel Merkezi böyle bir karar almış. Bizler de sonuna kadar bu ittifakın arkasındayız. Mesele ülke selameti ise bizler için o görüş bu görüş diye bir şey yok. Ülke bir vatan bir bayrak bir olunca her kesimi ile bir araya gelmeliyiz. Bunu yapamıyorsak zaten ülke olamayız. Biz hep doğrunun yanındayız" dedi.AK Parti'den MHP'ye ziyaretBeraberindeki AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, ve teşkilat mensuplarıyla önce MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir ardından MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak 'a ziyaretler gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, milletin gönlünde kurulan Cumhur İttifakı ruhuna sadık kalarak yerel seçimlerde birlikte hareket edeceklerini söyledi.Tok: "Cumhur İttifakı milletin bize emanetidir"Cumhur İttifakı'nın İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın dediği gibi '15 Temmuz'da meydanlarda milletin gönlünde kurulan', MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin de vurguladığı gibi 'Cumhur İttifakı millet aklı, milletin ta kendisidir.' Bu kutsal ittifaka her zaman hassasiyetle yaklaştığımız gibi, bundan sonra da Samsun'da MHP'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimizle ve dava arkadaşlarımızla el ele, gönül gönüle bir ve beraber olarak AK Parti ve MHP gönül birlikteliği ile milletimizin bize emanet ettiği Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadık kalarak çalışacağız" ifadelerini kullandı.(SAM-SLH-Y)