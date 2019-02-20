Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Efeler Listesi Netleşti

Cumhur İttifakı'nın Efeler Listesi Netleşti

55 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediyesi Meclis üyesi aday listesi netleşti.

Cumhur İttifakı'nın Efeler Listesi Netleşti, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediyesi Meclis üyesi aday listesi netleşti. Efeler İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen listenin ilk sırasında Neşe Menderes yer aldı.

Kontenjan meclis üyesi adayları; Efeler ilçesini en iyi bilen eski başkan Hüseyin Aksu, sanayi esnafının ağabeyi, diğer esnaflarca sevilen başarılı Başkan Aydın Demirciler odası Başkanı Muhammed Ali Künkçü, Güven Göllüoğlu ve Osman Şanlı oldu. listede Aydınlılar tarafından sevilen, başarılı kişiler yer aldı.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, " 1 Nisan'dan itibaren Efeler İlçesi'nde Efeler'in efeleriyle hizmet atağına geçeceklerini ifade ederken, burada en önemli unsur Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Efeler Belediyesi'nin aynı anda zafere ulaşmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in hatrına Efeler'de Cumhur İttifakı bu güçlü ve başarılı kadro ile oy patlaması yaşayacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Meclis Üyesi Aday Listesi, sırasıyla şu isimlerden oluştu:

Neşe Menderes, Kasım Payza, İsmail Hakkı Eser, Savaş Akçöltekin, Duygu Göğde, Tarkan Zorlukoşar, Abdülhamir Burak Aykut, Mustafa Tolan, Mehmet Biçer, İsmail Hakkı Gül, Mustafa Sabuncu, Özgül Kızıl, Abdülkadir Ogür, Burhan Uçaş, Nejdet Şentürk, Tahsin Yörük, Abdül Aydeniz, Ümit Örü, Muhammet El, Zafer Erzurum, Kutbettin Özcan, Halil İbrahim Direk, Mehmet İsmail Azari, Gökhan Kılınç, Salih Eker, Anıl Özer, Halil Acar, Ahmet Sarıkaya, Nilüfer Özbaş, Sedat Ergüldürenler, Sevgi Yüncü Taşçı, Musa Taşsın ve Sena Nur Akoğuz. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

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