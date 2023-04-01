Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Anayasa'nın 57. ve 125. maddelerine dikkat çekti: Depremzedelerin konutlarını ücretsiz yapacağız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Anayasa'nın 57. ve 125. maddelerine dikkat çekti: Depremzedelerin konutlarını ücretsiz yapacağız

01.04.2023 17:44

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Deprem bölgesinde yıkılan konutların ücretsiz yapılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Anayasa'nın 57. ve 125. maddesi çok açık ve çok net. 'Devlet, güvenli barınmadan sorumludur' diyor. Bu kadar açık. Benim ücretsiz konut söylemim vaat değildir, yükümlülüktür, zorunluluktur, mecburiyettir ve biz bunu yapacağız. Öyle 20 yıl borçlandırma kesinlikle olmayacak." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında; "Anayasa konut hakkında ne diyorsa, ona uyacağım. Konutları, depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz teslim edeceğiz" mesajı ile bir video paylaştı. Deprem bölgelerinde yapılacak konutların yurttaşlara ücretsiz verilmesinin Anayasa'da yer aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Benim ücretsiz konut söylemim vaat değildir, yükümlülüktür, zorunluluktur, mecburiyettir ve biz bunu yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sevgili halkımız, bir konuyu netleştirmek adına kısa ve net bir konuşma yapacağız. Deprem konutlarının hemen yapılması gerektiği konusunda hemfikirim. Yoksa insanımız dönmez, ardından da şehirlerimiz ölür. Çünkü insanı olmayan bir şehir yaşayamaz. Bu konuda çok netiz. Ama asıl izin vermeyeceğim şey, Anayasa'ya aykırı olarak depremzedeye konut satılmasıdır.

"ANAYASA'NIN 57. VE 125. MADDESİ ÇOK AÇIK VE ÇOK NET"

Anayasa'nın hem 57'nci hem de 125'inci maddesi çok açık ve çok net. Devlet, güvenli barınmadan sorumludur diyor. Nokta. Bu kadar açık. Üstelik konut yapımında gereken 23 belgedeki 42 imzanın tamamı devlet makamlarına ait. Yani her aşamasında devlet, vatandaşlarına bu konutun ya da işyerinin güvenli olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu taahhüt ediyor. Yasaya da kanuna da yönetmeliğe de uygundur, git bunu, daireyi, işyerini alabilirsin diyor. Vatandaş ise tek bir yerde imza atıyor. Devletin bu taahhüdüne güvenerek tapuda konut ya da işyerini alırken imzasını atıyor. Dolayısıyla devlet, kanununa uygun şekilde barınanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmediyse tazmin etmek zorundadır. Vatandaş mahkemeye gitse zaten kazanacak.

"ÖYLE 20 YIL BORÇLANDIRMA FALAN DA KESİNLİKLE OLMAYACAK"

Benim ücretsiz konut söylemim vaat değildir, yükümlülüktür, zorunluluktur, mecburiyettir ve biz bunu yapacağız. Öyle 20 yıl borçlandırma falan da kesinlikle olmayacak. Bu arada merak etmeyin sevgili halkım para var. Dünyayı harekete geçiririz. Çok hızlı bu parayı bulursunuz. Birkaç kararname çıkarırsınız, yine bu parayı bulursunuz. Pazartesi, Meclis'e sunacağımız kanun teklifine bakarsanız orada görürsünüz.

"BİR İMZA İLE HALLEDECEĞİZ"

Vatandaşlar çok para verdi. Hepsinden Allah razı olsun ama işte bitmeyen bir rant, bir ihale sevdası var ki kendi bitmedi, insanımızı bitirdi. Neyse şunun şurasında ne kaldı. Ben yapacağım, biz yapacağız. Bir imza ile halledeceğiz. Bu arada yıkılmış binalarda mukim kiracılar da mağdur. Onlar da zaman zaman şikayetlerini bana aktarıyorlar. Onları da düşünüyorum. Çaresi var. Çözeceğiz. Hiç ama hiç merak etmeyin, mutlaka ama mutlaka çözeceğiz."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Anayasa'nın 57. ve 125. maddelerine dikkat çekti: Depremzedelerin konutlarını ücretsiz yapacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Anayasa'nın 57. ve 125. maddelerine dikkat çekti: Depremzedelerin konutlarını ücretsiz yapacağız - Son Dakika
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