Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz: "15 Temmuz'da gençler bu ülkenin geleceğini kurtardı" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz: "15 Temmuz'da gençler bu ülkenin geleceğini kurtardı"

29.03.2022 18:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz: "15 Temmuz'da gençler bu ülkenin geleceğini kurtardı"

Afyonkarahisar'da "Yavuz Sultan Selim'den 15 Temmuz'a Tarihin Kırılma Noktaları" konulu konferansa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, 15 Temmuz'da darbecilerin bu milletin üzerine ateş açtığını hatırlatarak, "15 Temmuz'da bu ülkenin gençleri bu ülkenin geleceğini kurtardı" dedi.

Afyonkarahisar'da " Yavuz Sultan Selim'den 15 Temmuz'a Tarihin Kırılma Noktaları" konulu konferansa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, 15 Temmuz'da darbecilerin bu milletin üzerine ateş açtığını hatırlatarak, "15 Temmuz'da bu ülkenin gençleri bu ülkenin geleceğini kurtardı" dedi.

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversite (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde Gençlik Buluşmaları kapsamında "Yavuz Sultan Selim'den 15 Temmuz'a Tarihin Kırılma Noktaları" konulu konferansı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yavuz Adaletin Kılıcı romanın yazarı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansta konuşan Küçükyılmaz, 15 Temmuz darbe girişi gecesini hatırlatarak, "Bu ülkede 15 Temmuz'a kadar 10 tane darbe ve darbe girişimi yaşandı. Fakat bu darbelerde darbeyi yapanlar devleti yönetenleri siyasetçileri esir aldılar ve yönetimi ele geçirdiler. Ancak 15 Temmuz gecesi darbeciler sadece devleti hedef almadı aynı zamanda milleti de hedef aldı. Geçmişte hiçbir darbecinin yapmadığını yaptılar. Ne yaptılar? Bu millete ateş açtılar. İnsanları doğradılar, boğaz köprüsünde. Biz o gece kötü bir film, kötü bir kabus izlemiş gibiydik değil mi? Ben bizzat külliyedeydim, oradaydım ve hem yaşadıklarıma anlam veremiyordum hem de kanımın son damlasına kadar mücadele etmem gerektiğini biliyordum. Çünkü o gece darbeciler başarılı olsaydı bu ülkenin de geleceği olmayacaktı. 15 Temmuz bir iç savaş ve işgal girişimiydi. Bunlar darbecilerin kendi ifadelerinde de var. Ertesi gün PKK güneyden, DEAŞ Suriye sınırında girecekti ve Türkiye'yi Fethullah Gülen'i Pennsylvania'dan getirip bir dini lider adı altında Batı'nın karakolu gibi yöneteceklerdi. Türkiye 15 Temmuz'da buna direndi. 15 Temmuz'da bu ülkenin gençleri bu ülkenin geleceğini kurtardı" dedi.

Konuşmasının ardından Küçükyılmaz, öğrenciler için kitabını imzaladı.

(Mevlüt Tınas/İHA)

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz: 15 Temmuz'da gençler bu ülkenin geleceğini kurtardı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz: 15 Temmuz'da gençler bu ülkenin geleceğini kurtardı

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Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Yavuz Sultan Selim, Karahisar, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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