Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Karabağ Açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Karabağ'da tüm dünyanın gözü önünde yapılan işgalin haksız ve hukuk dışı olduğu BM tarafından da tasdiklenmiştir. Bu sorunun çözüme kavuşması durumunda, bölgedeki her devlet ve insan ciddi kazanımlar elde edecek, refah düzeyleri artacaktır" dedi.



Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu Beştepe'deki makamında ziyaret etti. TAİB'in kurulduğu günden bu yana hep milli duruş gösterdiğini, her zaman Azerbaycan-Türkiye menfaatleri ve ilişkilerinin daha da iyi olması için çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği 'TAİB'in değerli başkanı ve yönetim kurulu üyelerini milletin evi Cumhurbaşkanlığımızda ağırlamış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlara değinen Topçu, "Türkiye ve Azerbaycan arasında 2019'da tercihli ticaret anlaşması imzalanacak olmasıyla beraber ticaret hacmimiz çok daha artacak. Avrupa'nın gaz tedariğinin çeşitlendirilmesine ve enerji güvenliğine büyük katkı sunacak Azerbaycan doğal gazını, Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru'nun Anadolu ayağı olan TANAP'ın 6,5 milyar dolarlık projesi olan STAR Rafinerisi sayesinde iki kardeş ülkenin yanısıra bu projeden istifade edecek birçok Avrupa ülkesi için de katma değer üretecek, istihdam sağlayacaktır" ifadelerinde bulundu.



Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadelesi



FETÖ ile mücadele alanında iki ülke arasındaki iş birliğini ele alan Topçu, "FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet içinde bulunduğu bütün ülkeler için tehdittir. Kardeş Azerbaycan devleti bunu biliyor ve bu konuda verdiği ciddi mücadelenin yanında, ülkemizin yaptığı mücadeleye de destek olmaktadır. FETÖ ile mücadele, iki kardeş ülkenin işbirliği, ülkelerimizin faydasına olduğu kadar bölgenin de, dünyanın da güvenliğine, refahına ve esenliğine fayda sağlayacak olan ve her devleti ve her insanı ilgilendiren mücadeledir" diye konuştu.



"Karabağ sorunun çözülmesi bölgenin refahını arttıracaktır"



Karabağ sorununun bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden en önemli konu olduğuna dikkati çeken Topçu, "Karabağ'da tüm dünyanın gözü önünde yapılan işgalin haksız ve hukuk dışı olduğu BM tarafından da tasdiklenmiştir. Bu sorunun çözüme kavuşması durumunda, bölgedeki her devlet ve insan ciddi kazanımlar elde edecek, refah düzeyleri artacaktır" diye sözlerini noktaladı.



TAİB'in faaliyetlerinin iki kardeş ülke ve halklarının faydasını gözeterek ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek olduğunu belirten Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği Yöntem Kurulu Başkanı Mehdi Nağiyev, nazik kabulü ve yakınlığı için Sayın Topçu'ya teşekkür etti. Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB), Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu Beştepe'deki makamında ziyaret etti. - ANKARA

