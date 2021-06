Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da büyük sürpriz! Aliyev at hediye etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından Azerbaycan'ın Şuşa kentini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan, kısa süre sonra Türkiye tarafından Şuşa'da başkonsolosluk açılacağını belirtti.

AT YARIŞLARINI İZLEDİLER

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi. Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Valiliği'nin bahçesinde düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Cıdır Ovası'na gitti.

ERDOĞAN'A AT HEDİYE EDİLDİ

Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada, yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere, eşleri de eşlik etti. Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi.