Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen 4 aslandan biri dördüz doğurdu - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen 4 aslandan biri dördüz doğurdu

30.05.2023 13:59

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan 4 aslandan biri dördüz doğurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 4 aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde ağırlanıyordu. 2 dişi 2 erkek olan aslanlardan biri dördüz doğurdu. Dürdüz doğduğunu müjdeleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aslanları tanıttı. Normal şartlarda en fazla 2 aslan doğumunun yaygın olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aslanlara çok iyi baktıklarını belirterek, 4 yavru aslanının dünyaya geldiğini ve anketle bunlara isim vereceklerini ifade etti.

"2 DİŞİ 2 ERKEK ASLANIMIZ DÜNYAYA GELDİ"

Doğal Hayatı koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından 4 yıl önce 4 aslan hediye ederek bize emanet edilmişti. Bu aslanlar geldiğinde 2,5 aylıklardı. 4 yıldan beri buradalar. Bu aslanların isimleri ise, Sudan, Nil, Sultan ve Sevaki verilmişti. Bunlardan Sultan ve Sudan çiftinden dördüz yavrumuz oldu. Normalde aslanlar bir veya iki yavru doğuruyor. Burada çok iyi beslendikleri için dördüz yavru doğurdular. Bu bizi çok mutlu etti. Annesi dördüne de bakıyor bunlardan 2 dişi 2 erkek olarak dünyaya geldi. İnşallah öbür çiftten de yavru almayı planlıyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ASLANLARI DÖRDÜZ DOĞURDU"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Burası dünyanın sayılı doğal yaşam merkezi burada bir aslanın tüm ihtiyaçları temin ediliyor. Bu yıl hayvanat bahçemize 5 milyon ziyaretçi geldi. Biz bu ziyaretçi sayısını 10-15 milyona çıkartmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanına hediye edilen aslanların dördüz doğurduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "4 yıl önce arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımıza hediye edilen aslanları Sudan'a giderek 4 yavru aslanımızı getirmişlerdi. İsimlerini de Cumhurbaşkanımız vermişti. Sudan, Nil, Sultan ve Sevaki diye verildi. Anne sultan baba Sudan'dan bebeklerimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın aslanlarını çok insan görmeye geldi. İnşallah bu yavrular için daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Genelde hayvanlar mutlu olduklarında doğurganlık oranları artıyor. Bizde burada çok mutlu bir ortam sağlayınca işte böyle dördüzler dünyaya geliyor. Biz onları kebap, lahmacun, baklavayla besliyoruz. Şuanda hayvanat bahçemizde 350 türümüzden 7 bin 500 tane canlı buluyor" diye konuştu.

Dördüz aslanların isimleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak anketle belirlenecek.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Biden ve Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu Biden ve Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Sudan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen 4 aslandan biri dördüz doğurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Bakanlıktan, bir kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin açıklama: 1 kişi gözaltına alındı
16:25 Bakanlıktan, bir kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin açıklama: 1 kişi gözaltına alındı
16:17 Ankara'da sağanak devam ediyor! Bir yanda hortum çıktı, bir yanda araçlar mahsur kaldı
16:15 CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gerçekleşeceği tarih belli oldu
16:11 Ankara'da sağanak devam ediyor! Bir yanda hortum çıktı, bir yanda araçlar mahsur kaldı
16:11 CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gerçekleşeceği tarih belli oldu
16:09 Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya ile Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak
16:03 Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya ile Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak
16:06 Gürsel Tekin: Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim
16:00 Gürsel Tekin: Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 16:42:13. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen 4 aslandan biri dördüz doğurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement