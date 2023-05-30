Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen 4 aslandan biri dördüz doğurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 4 aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde ağırlanıyordu. 2 dişi 2 erkek olan aslanlardan biri dördüz doğurdu. Dürdüz doğduğunu müjdeleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aslanları tanıttı. Normal şartlarda en fazla 2 aslan doğumunun yaygın olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aslanlara çok iyi baktıklarını belirterek, 4 yavru aslanının dünyaya geldiğini ve anketle bunlara isim vereceklerini ifade etti.

"2 DİŞİ 2 ERKEK ASLANIMIZ DÜNYAYA GELDİ"

Doğal Hayatı koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından 4 yıl önce 4 aslan hediye ederek bize emanet edilmişti. Bu aslanlar geldiğinde 2,5 aylıklardı. 4 yıldan beri buradalar. Bu aslanların isimleri ise, Sudan, Nil, Sultan ve Sevaki verilmişti. Bunlardan Sultan ve Sudan çiftinden dördüz yavrumuz oldu. Normalde aslanlar bir veya iki yavru doğuruyor. Burada çok iyi beslendikleri için dördüz yavru doğurdular. Bu bizi çok mutlu etti. Annesi dördüne de bakıyor bunlardan 2 dişi 2 erkek olarak dünyaya geldi. İnşallah öbür çiftten de yavru almayı planlıyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ASLANLARI DÖRDÜZ DOĞURDU"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Burası dünyanın sayılı doğal yaşam merkezi burada bir aslanın tüm ihtiyaçları temin ediliyor. Bu yıl hayvanat bahçemize 5 milyon ziyaretçi geldi. Biz bu ziyaretçi sayısını 10-15 milyona çıkartmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanına hediye edilen aslanların dördüz doğurduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "4 yıl önce arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımıza hediye edilen aslanları Sudan'a giderek 4 yavru aslanımızı getirmişlerdi. İsimlerini de Cumhurbaşkanımız vermişti. Sudan, Nil, Sultan ve Sevaki diye verildi. Anne sultan baba Sudan'dan bebeklerimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın aslanlarını çok insan görmeye geldi. İnşallah bu yavrular için daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Genelde hayvanlar mutlu olduklarında doğurganlık oranları artıyor. Bizde burada çok mutlu bir ortam sağlayınca işte böyle dördüzler dünyaya geliyor. Biz onları kebap, lahmacun, baklavayla besliyoruz. Şuanda hayvanat bahçemizde 350 türümüzden 7 bin 500 tane canlı buluyor" diye konuştu.

Dördüz aslanların isimleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak anketle belirlenecek.