Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın odasında, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir süre sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AKPM Türk Delegasyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de görüşmede hazır bulundu.

Milli oyuncular, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı top hediye etti.

Recep Tayyip Erdoğan, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak
Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında fenalaşarak hayatını kaybetti Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 03:43:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]