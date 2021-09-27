Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebriklerini iletti.

"AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" MESAJI

Azerbaycan'ın Anım Günü münasebetiyle bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ı Karabağ Zaferi'ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.