Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK-YPG...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK-YPG terör örgütü konusundaki ikazlarımıza kulak verilmiş olsaydı şimdi böyle bir sorunla uğraşmayacaktık."
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK- YPG terör örgütü konusundaki ikazlarımıza kulak verilmiş olsaydı şimdi böyle bir sorunla uğraşmayacaktık."
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