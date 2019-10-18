Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK- YPG terör örgütü konusundaki ikazlarımıza kulak verilmiş olsaydı şimdi böyle bir sorunla uğraşmayacaktık."