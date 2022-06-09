Erdoğan, Adaylığını Açıkladı: "Seçim Önümüzdeki Yıl, Haziran Ayının Ortasında Yapılacak. Cumhur İttifakı'nın Adayı Tayyip Erdoğan"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ha bire 'seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum: Seçim önümüzdeki yıl, haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok bay Kemal. Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, burada şunları söyledi:

"Maalesef bu şehir bir süredir, kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. Malum, İzmir'in CHP'nin de başında olan bir milletvekili var. İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmersi için Meclis'e gönderdiği bu zat, İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bu şehrin milletvekili olmasına rağmen bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. İzmir'in derdiyle dertlenmek yerine, mesaisinin çoğunu Silivri'deki millet ve memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, Türkiye'yi yabancılara şikayet etmek, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor. Bu şehrin yerel yönetimden kaynaklı sorunlarına çözüm geliştirmek yerine şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Sağ olsun. O böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar da geldikçe, onları da uygun olan yere, Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI TAYYİP ERDOĞAN"

Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı. Ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Daha vahimi bu zat, bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgelerde sanacak kadar Türkiye'den de habersiz.

Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan, her seferinde mahcup olduğu halde yalandan ve iftiradan vazgeçmeyen bu zatın bugüne kadar ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmadı. Devletteki tek müktesebatı, genel müdürlüğünü yaptığı SSK'yı batırmaktan ibarettir. Siyasi kariyerinde ise kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında ülkenin ve milletin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik.

Kırıklarla, başarısızlıklarla dolu siyaset karnesine rağmen bu zat, şimdi de Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da çıkıp adam gibi, delikanlıca yapmak yerine tıynetine uygun şekilde sütre gerisinden, dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Meramını doğrudan millete anlatmak ve desteği halkımızdan istemek varken siyasi ikbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor.

Gerçi, hakkını da yememek lazım. Cehaletinden kaynaklanan gafları ve kurnazlığından mülhem çelişkileriyle bizleri zaman zaman güldürmüyor da değil. Fakat bu da bir yere kadar. Ülkenin yönetimine talip olmak, CHP kürsüsünde, gece yarıları sosyal medyada masasının etrafına ve altına doldurduğu şürekası önünde, şaklabanlık yapmaya benzemez.

Artık, masa etrafında top çevirme, ortaklarını idare etme adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit, karar verme vakti. Biliyorsunuz, geçen haftaki grup konuşmamda bu zata çok açık ve net bir çağrıda bulundum. Çağrımızın amacı; hem bu zatı hem partisini hem de CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı büyük bir yükten kurtarmaktı. Ama kendisi sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine, iftira ve hezeyanlarını sürdürerek yine topu taca atmaya çalıştı. Biz de hafta sonu Kızılcahamam'da çağrımızı tekrar ettik. Şimdi buradan, milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Bay Kemal'e diyorum ki, artık kaçak güreşmeyi bırak. Artık ipe un sermekten, sürekli bahane üretmekten, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum: Seçim önümüzdeki yıl, haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok bay Kemal. Ha bire Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan.

"BUGÜNDEN TEZİ YOK YA ADAYLIĞINI AÇIKLA YA DA ADAYINI AÇIKLA"

Sayın Bahçeli, defalarca ismimi açıkladı, zikretti. Biliyorum ki 2023 seçimlerinde aday olmak, karşıma çıkmak için de can atıyorsun. Gel, kendine ve partine daha fazla eziyet etme bay Kemal. CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın başını daha fazla yere eğdirme. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.

Siyaset hem yürek, hem samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz hem samimiyetsizsin demektir. Ürktüğün, çekindiğin bir durum varsa çık onu da açıkça söyle. Şayet, diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, savcısı, hakimi var. Onlar gereğini yapacaklardır.

Şayet kökeninden, meşrebinden, kimliğinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. AKP Türkiye'si tüm bu sorunları aşmış, tüm ayrımcılığa son vermiş, herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun her mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında dim dik dururuz bay Kemal.

Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. Yeter ki sen aday ol. Türk siyasetinin eski Türkiye bakiyesi ön yargılarla gölgelenmesine kesinlikle rıza göstermeyiz. Nasıl 85 milyonun hakkını ve hukukunu canımız pahasına koruyorsak, ana muhalefet partisinin genel başkanının hakkını da 3-5 kendini bilmeze, 3-5 marjinal tetikçiye evelallah çiğnetmeyiz. Yeter ki sen harbi ol, sen dürüst ol, sen açık ol. Evet bu zatı yüreklendirmek için daha ne söyleyebiliriz."