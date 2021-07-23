Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın"

23.07.2021 14:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını çok ağır ödemiş bir ülke olduğumuzu hatırlatarak "Ne olur şurada şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını çok ağır ödemiş bir ülke olduğumuzu hatırlatarak "Ne olur şurada şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. Görüyorsunuz bu çaylıklar azot gübresi ile beraber toprağı ne yapıyor ' eritiyor eritiyor ve o bir balçığa dönüşüyor o balçığa dönüştükten sonra o binalar her an kayma ile karşı karşıya kalıyor" dedi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi'ndeki Cuma Namazı sonrası hemşehrilerinin cami çıkışında sıkıntılarını dinledi, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsün üzerinden ilçe merkezinde vatandaşlara seslendi. Sözlerine vatandaşların Kurban Bayramı'nı ve Cuma gününü tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet haberini aldıkları andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz bölgemizde yaşanan afetler sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor. Dün Artvin Arhavi'de dere taşkını nedeniyle maddi hasarlar oluştu. Geçen hafta Güneysu ve Çayeli başta olmak üzere Rizemizin genelinde çok ciddi tahribata yol açtı. Bu afet su baskınlarına, sele ve heyelana sebep oldu. Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken, 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenlerine ulaşılırken, diğer 2 kardeşimizin bulunması için tüm birimlerimiz yoğun gayret gösteriyorlar. Murgul'da kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Arhavi'deki afette herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere ve sizlerin şahsında tüm Rizeli hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Artvin ve Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

"İLK ETAPTA RİZE GENELİNDE 15 TEMMUZ'DAKİ SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN TOPLAM 550 KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Afet haberinin ardından devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek kurumlarla birlikte çalışmaları yerinde koordine etmek üzere Bakanların hemen bölgeye geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " AFAD'dan Kızılay'a, Jandarma'dan Sahil Güvenliğe kadar diğer kurumlarımızın süratle bölgeye intikalini sağladık. Bu süreçte mücavir illerden 127 personel ve 39 araçtan oluşan toplam 8 ekibi de ilimize sevk ettik. Şuana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamınsa su verilmiş olup elektrik ve haberleşme de sıkıntı yoktur. Kızılayımız selden etkilenen vatandaşlarımıza evlerinin bulunduğu bölgelerde ve mahallelerde sıcak kumanya ve içecek ikram etmiştir. Gerek AFAD gerek Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla selden zarar gören vatandaşlarımıza kira ve diğer ilgili yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyonluk kaynaktan 3 milyonu vatandaşlarımıza ulaşmıştır. Binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip tarafından 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içerisinde tamamlanmıştır. 4 bölgede toplam 1207 bina, 3 bin 118 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bunlardan ağır hasarlı acil yıkılması gereken ve yıkılmış olan 47 bina ve 99 bağımsız bölüm vardır. Rize'de dere güzergahlarında yapılan çalışmalarda taşkın riski altında olduğu 665 yapı tespit edildi. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken diğer taraftan yaraların süratle sarılması için tedbirlerimizi alıyoruz. TOKİ ile selden en fazla etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarını başlattık. Köylerde yöresel köy evlerimiz, merkezde ise zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen toplam 550 konut inşa edeceğiz. Köylerde altında ahır olan 50 adet köy evi yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda 5 adet çay evi yapmaya karar verdik. Bir yıl içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarımıza kavuşturacağız. Evleri taşkın riski altındaki vatandaşlarımızı da inşa ettiğimiz konutlara taşıyacağız. Salarha tünelinin de açılışını yapacağız. Rize'de hayatı en kısa sürede normale döndürecek adımları atacağız" dedi.

"SELDEN ZARAR GÖREN TÜM İLÇE VE KÖYLERİMİZİ ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL, KONFORLU VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İMAR EDECEĞİZ"

Selden etkilenen Rizeli, Artvinli vatandaşların müsterih olmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla, aracıyla, gereciyle, personeliyle vatandaşının yanındadır. Daha önce yaşanan sel ve deprem felaketinde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadıysak Rize ve Artvin'deki kardeşlerimizin yaralarını en kısa sürede saracağız. Selden zarar gören tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, konforlu ve güvenli bir şekilde imar edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında küresel ısınma nedeniyle dünyanın dengesinin ve mevsimlerin değiştiğine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah dünyayı bir mizan yani ölçü ve denge üzerine yaratmıştır. Bu ilahi ölçü korunduğu müddetçe insan huzur, emniyet ve esenlik bulur. Bu dengenin kaybolması halinde de sıkıntılar kaçınılmaz olur. Son yıllarda artan küresel ısınmayla birlikte dengenin bozulmaya başladığına şahit oluyoruz. Pek çok alanda bu bozulmanın etkilerini bizde hissediyoruz. Sadece ülkemizde değil dünyanın hemen her bölgesinde son zamanlarda neler olduğunu izliyorsunuz. 20-25 yıl öncesinin mevsimleriyle günümüzdeki mevsimler arasında dağlar kadar fark var. Ne yazlar eski yaz ne eski kışlar kış" diye konuştu.

"PLANSIZLIĞIN, PROGRAMSIZLIĞIN, ÖNGÖRÜSÜZLÜĞÜN FATURASINI DA ÇOK AĞIR ÖDEMİŞ BİR ÜLKEYİZ"

"Plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını da çok ağır ödemiş bir ülkeyiz" diyen Erdoğan, "Geçmişteki iyi örneklerin önderliğinde acı tecrübelerden ders çıkartarak artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum...Ne olur şurada şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. Görüyorsunuz bu çaylıklar azot gübresi ile beraber toprağı ne yapıyor ' eritiyor eritiyor ve o bir balçığa dönüşüyor o balçığa dönüştükten sonra o binalar her an kayma ile karşı karşıya kalıyor. Yaylarımızın, dere yataklarımızın, sahillerimizin, dağlarımızın nehirlerimizin çarpık yapılar ve zihniyet tarafından istila edilmesine göz yummadık. Millet bahçeleri gibi yenilikçi projelerimizle insanlarımıza şehir içinde adeta vahalar oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını ardından Güneysu ilçesinde incelemelerde bulunup Afet Koordinasyon Merkezi'nde brifing aldıktan sonra selin en fazla hasara yol açtığı bir diğer nokta olan Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesinde ve son olarak Artvin'in Arhavi ilçesinde havadan ve karadan sel bölgesini gezecek.

(Hasan Fehmi Demir - Ozan Köse - Gökmen Şahin/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bayram, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın' - Son Dakika


Son Dakika

Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj 20:56 Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz 20:32 Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz Dut ağacının dalı yüzünden tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü 20:09 Dut ağacının dalı yüzünden tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi 19:25 Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi Dikkat çeken araştırma: İki BioNTech aşısı arasında 8 haftalık ara, ideal koruma sağlıyor 18:37 Dikkat çeken araştırma: İki BioNTech aşısı arasında 8 haftalık ara, ideal koruma sağlıyor Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı 18:26 Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti 17:12 Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın 16:06 Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın

Son Dakika Haberleri
18:27 İstanbul'a dönüş yolundakiler dikkat! TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
18:26 Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı
18:25 Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı
18:22 Cumhurbaşkanı, güzel haberi Arhavi'de verdi! Sel mağdurlarının ödemeleri kısa sürede yapılacak
18:17 Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini ciddiye alınca o kötü imajdan yaptı
17:54 Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum
17:52 Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi
17:43 PSV maçındaki performansıyla yıldızı parlayan Zahavi'nin menajeri, Fenerbahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı
17:23 Galatasaray'ın yenilgisi 5 maddeye bağlandı! PSV'ye karşı hiç beklemediği bir skorla kaybetmişti
17:18 3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu
Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı         
21:17
Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı         
20:36
Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro         
20:18
Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu         
20:07
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak         
18:45
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı         
16:48
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı         
15:00
Koronavirüs testi pozitif çıkan erkek, karısının kılığına girip uçak yolculuğu yaparken yakalandı Koronavirüs testi pozitif çıkan erkek, karısının kılığına girip uçak yolculuğu yaparken yakalandı         
14:58
Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz         
13:49
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 21:34:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement