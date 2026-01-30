Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölünmüş yollarımızın, 30 bininci kilometresini hizmete almak üzere bir aradayız - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölünmüş yollarımızın, 30 bininci kilometresini hizmete almak üzere bir aradayız

30.01.2026 16:40
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yapımı tamamlanan bölünmüş yollarımızın, 30 bininci kilometresini hizmete almak üzere bir aradayız. Eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yatırımlarımızla Türkiye'yi güçlendirmenin, 86 milyonun tamamına aşkla hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün bir yandan kalpleri birbirine sıkıca kenetlenen, diğer yandan şehirlerimizi bölünmüş yollarla birbirine bağlamanın sevincini yaşıyoruz. Öncelikle bu yolların yapımında fedakarca çalışan, serdiği asfaltı alın teriyle harmanlayan emekçi kardeşlerime şahsım ve milletim adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Aynı şekilde mimar ve mühendislerimize, yol yapım projelerinde görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanlarımızı ve Genel Müdürlerimizi, Ulaştırma Bakanlığımızın ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün her bir mensubunu geçmiş dönemde teşrik-i mesai yaptığımız Ulaştırma Bakanlarımızı, tam 30 bin 49 kilometre uzunluğa erişen bu bölünmüş yollar için tebrik ediyorum" diye konuştu.

'ZEKİ ERGEZEN'İ RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölünmüş yol projesini birlikte başlattığımız partimizin kurucularından, eski Bayındırlık ve İskan Bakanımız, Bitlis Milletvekilimiz merhum Zeki Ergezen'i de bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını inşallah cennet eylesin. Son olarak gece gündüz demeden, yaz kış dinlemeden yollarımızın bakım, inşa ve onarım işlerinde çalışan; sabahın ayazında, akşamın karanlığında, güneşin alnında, yağmurun altında, karın soğuğunda, hülasa en zorlu şartlarda özveriyle görev yapan tüm karayolları çalışanlarımıza buradan şahsım ve milletim adına tebriklerimi iletiyor, ülkemize yaptıkları değerli hizmetler için kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

