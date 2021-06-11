Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Mahallesi sakinlerinden kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yardımcı olmalarını isteyerek, "Bir an önce buralardaki bu değişim, dönüşümleri yapıp, sizlerin de bu dünya huzuruyla buralarda yaşama imkanınızı biz de süratle başaralım, bunları da bitirelim diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını açılışını gerçekleştirdiği Üsküdar'daki Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nde kıldı.

Erdoğan'a cuma namazında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Ailemde merhamet ve huzur var" başlıklı hutbeyi irad etti.

"Yavrularımız için de bu mescitler, camiler adeta birer mektep, birer medrese olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından düzenlenen açılış törenindeki konuşmasında, komşuları Tahsin Karademir'in annesinin adıyla inşa ettirdiği caminin tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diledi.

Karademir'in bu mescidi, camiyi güzel bir mimariyle inşa ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunu Kur'an Kursu'yla beraber yavrularımızın ve tüm komşularımızın, Müslümanların emrine amade kıldı. Allah kendilerinden razı olsun. Rabb'imizin de buyurduğu gibi 'Kim bu dünyada benim için bir mescit bina ederse, ben de cennette onlar için bir ev, bir beyt inşa ederim.' Rabb'imiz böyle buyuruyor ve şimdiden tabii bu hazırlıkları imkanı olanlar hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Devleti ricali olarak bizler de tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bu yavrularımız için de bu mescitler, camiler adeta birer mektep, birer medrese olacak. Sözleri daha fazla uzatmadan Şehriban annemize ve geçmişlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun yanında tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içerisinde olmaya davet ediyorum."

Burhaniye Mahallesi sakinlerine "kentsel dönüşüm" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Duanın ardından Erdoğan, Burhaniye Mahallesi sakinlerine de şu çağrıda bulundu:

"Ben bu arada tabii tüm komşularımızdan, bütün Burhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım bir kardeşleri, Cumhurbaşkanları olarak. Diyorum ki; ben buradaki tüm konutların, bu yolların şu sıkıntılarından bir an önce kurtulmak için kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyemize, bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun, bir an önce buralardaki bu değişim, dönüşümleri yapıp, sizlerin de bu dünya huzuruyla buralarda yaşama imkanınızı biz de süratle başaralım, bunları da bitirelim diyorum."

Bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanım Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum." dedi.

Bunun üzerine Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i yanına çağırarak, "Kirazlıtepe'de verilen sözler burada verilmiyor.' diyorlar." dedi. Türkmen de "Sayın Cumhurbaşkanım iyi tanıyorum arkadaşımızı, o da çok meraklı bu işlere. Aynen devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım." ifadeleri kullandı.

Erdoğan, vatandaşlara "Tamam mı? Eğer vermezse, eğer adımı atmazsa, Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin orada oturma eylemini yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım." diye konuştu.

Daha sonra Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin tüm Burhaniye'ye ve Müslümanlara hayırlı olmasını dileyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.

Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Cami Yolu Sokağı üzerinde bulunan İnsan Vakfı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Erkek Öğrenci Yurdu'na yürüdü.

Yurdun açılışını yapan Erdoğan, "Hayır olsun inşallah." diyerek duayla açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.