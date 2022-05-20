Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve TİM Başkanı İsmail Gülle de eşlik etti.

Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Arnavutköy'de gerçekleşecek Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.