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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI MİMAR SİNAN CAMİ'SİNDE KILDI

7 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL-DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI MİMAR SİNAN CAMİ'SİNDE KILDI, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL-DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Cami çıkışında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir süre konuşan Erdoğan daha sonra, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma törenine katılmak üzere Maltepe'ye geçti.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan cami çıkışı

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile konuşması

-Camiden ayrılması


Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:03 Kaynak: DHA
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