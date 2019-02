Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nı Güçlü Kılacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu CHP şu anda kiminle işbirliği yapıyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu CHP şu anda kiminle işbirliği yapıyor? HDP. Nasıl bir parti? PKK terör örgütünün siyasi ayağı. CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oy? PKK terör örgütüne gidiyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Fethiye Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.



Konuşmasına "Fethiye'nin güzelliği başkadır" şiirinin dizeleriyle başlayan Erdoğan, "Rabbim bu muhteşem coğrafyaya her türlü güzelliği vermiş. Huzur veren denizi, büyüleyici güzellikte koyları var. Verimli toprağı, yemyeşil ormanları var. Binlerce yıllık geçmişi, her köşesinden fışkıran tarihi eserleri var. Hepsinden önemlisi çalışkan ve mert insanları var." diye konuştu.



Fethiye'nin sadece tarihte değil, yakın zamanda da pek çok şehit verdiğini belirten Erdoğan, vatan, millet ve birlik için canını ortaya koyduğunu söyledi. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, 1957'deki büyük Fethiye depreminde hayatını kaybedenleri de rahmetle yad etti.



Uzun bir aranın ardından tekrar Fethiye'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Sevginiz, teveccühünüz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Fethiye'yi özlemişiz ama şu muhteşem katılıma bakıyorum, demek ki Fethiye de bizi özlemiş." dedi.



Bugün Fethiye'nin bir başka güzel, heyecanlı ve coşkulu olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Karşımda kabına sığmayan, 31 Mart'ta tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. Karşımda zillet ittifakına, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda 31 Mart gönül belediyeciliğine kavuşmak için can atan bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. İnşallah bu sefer Fethiye'de hem ilçe belediyesinde hem Muğla Büyükşehir Belediyesinde çok büyük bir başarı yakalayacağız. İnşallah el ele, gönül gönüle verecek, 31 Mart seçimlerinde Fethiye'de yeni bir başlangıç yapacağız. İnşallah Fethiye'yi özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu farklı bir belediyecilik anlayışına kavuşturacağız."



"Aramızda fire vermeyeceğiz"



"Fethiye, 31 Mart'ta zafere hazır mısın, destan yazmaya hazır mısın, gönül belediyeciliğine hazır mısın, şehrinin ve ilçenin geleceğine sahip çıkmaya hazır mısın, hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın." diye soran Erdoğan, alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından şunları söyledi:



"Maşallah barekellah. Fethiye'den de bu beklenir. Fethiyeli kardeşlerime de ancak böyle bir milli tavır, asil bir duruş yakışır. Bunun için Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız, uzak yakın demeden tüm köylerimizi dolaşmamız gerekiyor. Onun için AK Partili kardeşlerim en ufak bir rehavete kapılmayacağız, aramızda fire vermeyeceğiz. MHP'li kardeşlerim en ufak bir fire aramızda vermeyeceğiz. AK Parti-MHP Cumhur ittifakı yaptık. Bu ittifakı güçlü kılacağız. Bak, pazara kadar değil, mezara kadar bunu yapacağız. Buna hazır mıyız? El ele veriyor muyuz? Evelallah biz çalışırsak, omuzlarımızdaki yükün hakkını verirsek, 31 Mart akşamı zafer bizimdir."



"Muğla'da da ilçe belediyelerinde de artık bu zillet ittifakından, illet ittifakından buraları kurtaralım." diyen Erdoğan, parolalarının, rotalarının, istikametlerinin belli olduğunu, son 17 yılda seçim meydanlarında ne vadettilerse hayata geçirmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"3-5 oy daha fazla almak adına lobiler karşısında eğilmedik. Terör örgütlerine şirinlik yapmaya çalışmadık. Gabar'da inlerine girdik, Cudi'de inlerine girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık, onlar kaçtı veya yok ettik ama bu memleketi bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ'yü kovaladık, onlar kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da aldık hukuk içinde cezaevlerine yerleştirdik. Niye? Bunlar bu milleti bölmeye çalıştılar. Böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz.



Bu CHP şu anda kiminle işbirliği yapıyor? HDP. Nasıl bir parti? PKK terör örgütünün siyasi ayağı. CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oy? PKK terör örgütüne gidiyor. Hatta HDP'ye de oy verenler oylarının hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütüne. Kardeşlerim, işte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. Hazır mıyız buna? Öyleyse şimdi hep birlikte 'yeter' diyelim. Söz de karar da milletindir diyelim."



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor

Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti

Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu