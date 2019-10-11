Cumhurbaşkanı erdoğan'dan anne ve babasının mezarlarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

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-Ziyaretten fotoğraflar

- İstanbul