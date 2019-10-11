Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan'dan anne ve babasının mezarlarına ziyaret
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan'dan anne ve babasının mezarlarına ziyaret

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan anne ve babasının mezarlarına ziyaret

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan anne ve babasının mezarlarına ziyaret, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:53 Kaynak: DHA
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