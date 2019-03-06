Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediyesine Ziyaret
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Ziyarete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin, Malatya Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri ile partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile bir süre görüştü. Görüşme sırasında Başkan Polat, Belediye yatırım, hizmet ve projeleri ile ilgili olarak Erdoğan'a bilgiler verdi.
Belediyeye gelişi sırasında çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ziyaret anısına kayısı ve el dokuma halı hediye etti.
Başkan Polat ayrıca Büyükşehir Belediye binasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna bir yemek verdi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:29 Kaynak: İHA
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