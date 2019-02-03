Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denktaş Ailesine Taziye Telefonu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:54 Kaynak: İHA
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