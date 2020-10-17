Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fatih" Sondaj Gemisi paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fatih" Sondaj Gemisi paylaşımı
17.10.2020 22:10
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, sosyal medya kullanıcılarının başlattığı "Nasıl başladı?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, sosyal medya kullanıcılarının başlattığı "Nasıl başladı?/ Nasıl gidiyor?" akımına dahil oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yaptığı aramalar sonucu 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu açıklamıştı. Erdoğan, sosyal medya kullanıcılarının, "Nasıl Başladı?/ Nasıl gidiyor?" başlığı altında geçmiş ve bugüne ait iki fotoğraf paylaşması akımına Fatih Gemisi ile çekilmiş fotoğraflarla dahil oldu. Erdoğan Twitter ve İnstagram hesabında, Fatih sondaj gemisini uğurlarken çekilen fotoğrafı ile bugün gemi ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklaması sırasında çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Nasıl Başladı?/ Nasıl gidiyor?" notunu düştü.
- İstanbul
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