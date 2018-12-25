Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnönü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 45'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum."



Haber: ANKARA/DHA

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