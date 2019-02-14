Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Necati Özfatura'nın Oğluna Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Necati Özfatura'nın Oğluna Taziye Telefonu

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura'nın vefatının ardından oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Necati Özfatura'nın Oğluna Taziye Telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura'nın vefatının ardından oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı, büyük mütefekkir, gönül adamı Mustafa Necati Özfatura'nın tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefatının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özfatura'nın oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Necati Özfatura, Güncel
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