Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dem Parti'li Buldan ve Sancar'ı Kabul Etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dem Parti'li Buldan ve Sancar'ı Kabul Etti

11.02.2026 16:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA

