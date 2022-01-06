Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ Tesisleri Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayiinin önemine değinen Erdoğan, "Savunma sanayiimiz özel bir yere sahiptir. Önceki dönemlerde maalesef dışa bağımlı hale getirilmiştir. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçti. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. İHA ve SİHA üretiminde ise ilk 3 ülke arasındayız. Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir." dedi.

"MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ 2029'DA GÖKLERDEKİ YERİNİ ALACAK"

Milli muharip uçağı için tarih veren Erdoğan, "Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz. Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım devam ediyor. 2025'de ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan milli muharip uçağımız test süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır. Ağır sınıf taarruz helikopteri projemiz devam ediyor. İlk özgün helikopterimiz Gökbey'i de bu yıl teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı'da ilk yıllarından itibaren tersaneciliğini geliştirmiş Avrupa ordularında henüz yok iken topçu, baruthane, Tophane-i Amire, Tersane-i Amire gibi kurumları faaliyete geçirmiştir. Asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi başta olmak üzere Osmanlı 18. yüzyıldan sonra bu alandaki öncülüğünü yitirmeye başlamıştır.

"BAĞIMSIZ BİR SAVUNMA SANAYİ İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK"

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan savunma sanayimiz özel bir yere sahiptir. Müteşebbislerin çabalarını bu devirde iç ve dış engellemeler sebebiyle akamete uğradığını görüyoruz. Savunma sanayimiz neredeyse tamamen dışa bağımlı hale getirilmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı döneminde önce tehdit, ardından ambargo ile devam eden gelişmeler kendi kendine yeten savunma sanayi ihtiyacını bir kez daha ortaya konmuştur. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlar bu sürecin kurumlarıdır. Rahmetli Özal döneminde savunma sanayi müsteşarlığı kurulmuştur. 2000'li yıllara kadar yerli üretim yanında ofset projeleri vasıtasıyla ülkeler arası ortak programlara ağırlık verilmiştir. Hükümete geldiğimizde savunma sanayinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve adımları atmaya başladık. Yerli ve milli sistemleriyle dostlarına elini uzatan tam bağımsız bir savunma sanayi kurmak için tüm imkanları seferber ettik.

"SAVUNMA SANAYİ ÖNEMLİ SEKTÖRLERDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

Bugün Türk savunma sanayi Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yüklenici, araştırma kuruluşları, üniversiteleri ve ihracatıyla ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın sayısı 56'dan 1500'e çıkmıştır. Bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, yıllık ciro 10 milyar dolara, ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar 224 milyon dolara yükselmiştir.

"SAVUNMA SANAYİİNDE HANGİSİNE İHTİYACIMIZ VARSA HEPSİNE VARIZ"

Dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara, maruz kaldığı gizli, açık ambargolara, içeriden, dışarıdan yürütülen sabotajlara rağmen bu seviyeye gelmiştir. İnsansız hava aracı istedik, mühimmat istedik vermediler. Füze istedik vermediler, biz de Bora, Atmaca, Bozdoğan'ı yaptık. Hava savunma sistemini ilk etapta başka ülkeden aldık, yakında Siper ve daha ötesini de tamamlayacağız.

İHA'larda kullandığımız kameraya ambargo koydular. Sandılar ki biz İHA'ları kullanamayacağız, onu da kendimiz yaptık. Sınırlarımız içinde terörle mücadele operasyonları rahatça yürütebilmeyi, sınır ötesi barış harekatlarını istediğimiz gibi yönetmeyi artık bu araçlara borçluyuz. Artık geleceğin harp ortamına ülkemizi hazırlıyoruz. Deniz platformundan, savaş yönetim sistemine, elektromanyetik sistemlerinden lazer sistemine, uydulara kadar savunma sanayinde hangisine ihtiyacımız varsa hepsine varız.

"SİHA'LARLA DÜNYADAKİ YERİMİZ GÜÇLENİYOR"

TUSAŞ geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle hem kendi güvenlik güçlerimize hem de dost ve kardeş ülkelere önemli sistemler kazandırdı. Yeni elektronik harp sistemleriyle donatılan Faz 2 ile donatılmış Atak helikopterimiz terörle mücadelede en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Ağır taarruz helikopteri projemiz devam ediyor. Tamamen kendi mühendis ve teknisyenlerimizin alın teri ve akıl teri ile ilk özgün helikopterimiz Gökbey'i bu sene planlıyoruz. SİHA'da hem ürün zenginliğimiz artıyor hem de dünyadaki yerimiz güçleniyor. TUSAŞ'tan en büyük beklentimiz, uçak teknolojisinde bizi rekabet edilebilir seviyeye çıkarmasıdır. Ülkemizin ilk jet motorlu uçağı Hürjet eğitim uçağımızın eğitimi devam ediyor.

"BİN KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLECEĞİ MERKEZİ HİZMETE ALIYORUZ"

Şimdi sıra milli muharip uçağında. Projede görev alacak 2 bin 300 mühendisimiz çalışmalarını bu merkezde yürütecek. İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp, bütün dünyaya göstereceğiz. Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım devam ediyor. 2025'de ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan milli muharip uçağımız test süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır. Kompozit malzemelerin imalatının yapılacağı, bin kişinin görev alacağı tesisimizi de bugün ülkemize kazandırıyoruz. Hava araçlarımızın parçalarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılacağı bakım ve onarım merkezimizi de bugün hizmete alıyoruz. 500'den fazla mühendisimiz de sektörün önemli ihtiyacını giderecektir."