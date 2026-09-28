Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü! COP31 Liderler Zirvesi\'ne davet

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"DAYANIŞMANIN SÜRDÜRÜLMESİ FAYDA SAĞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, bu dayanışmanın sürdürülmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

TİCARET VE SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasında başta ticaret ve savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu doğrultuda adım atmaya devam edeceklerini belirtti.

COP31 ZİRVESİ'NE DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’yu Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti."