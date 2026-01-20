Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O\'Neal ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ABD'li eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi. Erdoğan, O'Neal'ın basketbol topunu imzaladı, daha sonra birlikte potaya basket atışı yaptı. Buluşmada Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile sporcular da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından buluşmaya ilişkin fotoğraf paylaştı.