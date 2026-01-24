Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" kura çekimi, anahtar teslimi ve toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yönettikleri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar." dedi.

Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen, "Ev Sahibi Türkiye" 6 bin 973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, dün hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Mehmet Altay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Aydın'ın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle, çalışkan insanıyla Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, Adnan Menderes'in demokrasi bayrağını yükselttiği ve kalesi olarak gösterdiği Aydın'ın gönüllerinde müstesna bir yerinin olduğunu belirtti.

Tarih ve medeniyet kokan ovası, dağı, deniziyle, eşsiz güzelliklere sahip Aydın'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi bağrınıza bastınız, kucakladınız. Bugün bir kez daha efeler şehri, merhum Menderes'in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Coşkunuz, dayanışmanız, sevginiz, heyecanınız, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin şu güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içindeyiz. Aydın'a mahcup olmamak, Aydın'ı mahcup etmemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Büyükşehir belediyemiz bir taraftan, valiliğimiz diğer taraftan, bakanlıklarımız öbür taraftan Aydın için seferber olmuş durumdalar. Devletimizin tüm kurumları tam bir işbirliği içinde, koordinasyon içinde Aydın'ı daha da güzelleştirmenin kalkındırmanın mücadelesini veriyor."

"Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027'nin Mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün, toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları şehrin hizmetine sunduklarını ifade etti.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla bir konut projesi başlattıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Projemizle ülkemiz genelinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Ayrıca 500 mahalle konağını, 500 anaokulunu, aile sağlığı merkezlerini, gündüz bakımevlerini, taziyeevlerini, misafirhaneleri ve spor salonlarını da sosyal konutlarla birlikte Türkiye'mize kazandıracağız. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerine geçen ay başladık. Bugün de Aydın'da merkezde 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 873 olmak üzere toplam 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 yılının mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz. Sosyal konutlarımız, şimdiden Aydınlı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."

"Millete mahcup olmamak için adeta çırpındık"

Yapılacak bu konutların anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmeyi Allah'tan dileyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi ana muhalefetin genel başkanı yine çıkıp 'bu evleri bitiremezler' diyecektir. Kendisinin bile inanmadığı bir sürü abuk sabuk argümanı öne sürerek, bu evlerin niçin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu nereden mi biliyorum, aynısını deprem bölgesinde yaptı da ondan biliyorum. Hatırlayın, 6 Şubat depreminden sonra bize neler neler söylediler. 'Hükümet bu enkazın altında kalır, bunlar enkazı kaldıramaz, evleri inşa edemezler' dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Peki İzmir'de, o depremde, biz bütün enkazı kaldırdık mı? Vatandaşlarımızı hamdolsun o konutlara yerleştirdik mi? Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgemizde kurarak, 7 gün, 24 saat esasıyla çalıştık, çabaladık, millete mahcup olmamak için adeta çırpındık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Aralık'ta, yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarlarını Hatay'da hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsattı.

Millete söz verdiklerini, sözlerini de yerine getirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupası dahil dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü alnımızın akıyla sırtladık. Geçenlerde nasıl olduysa CHP Genel Başkanı'nın yolu Hatay'a düşmüş. Baktım orada kendince yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay'da yapılan işleri gördükçe konutları, yolları, caddeleri, okulları, hastaneleri, ticarethaneleri gördükçe vakti zamanında ettiği o büyük laflar aklına geliyor ve herhalde onların altında eziliyor. Normalde bizden açıkça özür dilemesi gerekirken, lafı eğip bükerek işin içinden ayrılmak istiyor, sıyrılmak istiyor. Daha fazla pot kırmasa aslında bu yaptığı anlaşılabilir. Fakat bu zat, depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra çıkıyor, 'deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. İyi hoş da sormazlar mı sana? 'Üç yıldır neredeydin Özgür efendi?' Sormazlar mı, 455 bin konut yapılıyorken sen neyle meşguldün Özgür efendi? Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? Neredeyse üç yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır, daha yeni mi ayıldınız? İnşa ve ihya çalışmaları bitmek üzere ama CHP Genel Başkanı'nın aklına deprem bölgesine sahip çıkmak daha yeni geliyor. Hep söylüyorum, bunların ülkede ne olup bittiğinden inanın haberleri yok. Bunlar, bizim verdiğimiz sözleri, kendilerinin bedava traktör vaatleri gibi zannediyorlar. Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev vereceklerdi ama bütün işleri gibi, onlar yalan oldu."

"Ne emekli umurlarında ne maaş yerine harçlık verdikleri işçiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin emekliler üzerinden bir istismar arayışı içinde olduğunu dile getirdi.

"Yönettikleri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi, hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Emekçiler, maaşlarını alamadıkları belediye önünde eylem yapıyor. Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclis'i panayır yerine çeviriyor. Madem emekçinin, emeklinin hakkını düşünüyorsunuz, Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeseniz ya. Maalesef işte böyle tutarsızlar. Ne emekli umurlarında ne maaş yerine harçlık verdikleri işçiler. Bunların tek bildiği hakaret etmek, çamur atmak, karalamak, kabir başında rakı kadehi tokuşturup, milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak."

(Sürecek)