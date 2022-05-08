Cumhurbaşkanı Erdoğan, "hudut kartalları"na seslendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "hudut kartalları"na seslendi

08.05.2022 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda seslendiği hudut kartallarına, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda seslendiği hudut kartallarına, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

Sınırın sıfır noktasında hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na da gitti.

Buradaki incelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Telefondan hudut kartallarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine işaret etti.

Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut kartalları na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut kartalları na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut kartalları na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut kartalları na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut kartalları na seslendi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hulusi Akar, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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