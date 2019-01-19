Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Video Klip

Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Video Klip

1 saat önce

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan video SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan video SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Samsun, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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