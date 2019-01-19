Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Video Klip
1 saat önce
- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan video SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
- AK Parti Samsun
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
için hazırlanan video SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:58 Kaynak: AA
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