Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti

07.10.2022 00:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyuşturucu madde ticareti ve silahlı tehdit suçlarından 24 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan Hasan Şen ile silahlı terör örgütü üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası alan olan Bilal Konakci'nin kalan hapis cezalarını "sürekli hastalık" ve "sürekli sakatlık" gerekçesiyle affetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6186 Kararı ile Kocaeli İzmit nüfusuna kayıtlı olan Hasan Şen'in kalan cezası affedildi. Karara göre Hasan Şen; uyuşturucu madde ticareti yapmak ve satmak için uyuşturucu bulundurmak, silahla tehdit suçlarından üç ayrı mahkeme tarafından toplam 24 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası kesinleştiği için 2018'den bu yana cezaevinde bulunuyor. Adli Tıp Kurumu 3'ncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun verdiği "sürekli hastalık" raporu ve Adalet Bakanlığı'nın 20 Haziran 2022 tarihli yazısı üzerine Erdoğan, Anayasa'nın 104. Maddesinin 16'ncı fıkrası uyarınca af kararı aldı.

"SÜREKLİ HASTALIK VE SAKATLIK"

Yine Erdoğan'ın aldığı ve bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 6187 sayılı Karar'la ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Yozgat Kadışehri ilçesi nüfusuna kayıtlı Bilal Konakci'nin (45) de kalan cezası "sürekli hastalık ve sakatlık" gerekçesiyle affedildi.

BOMBA İMHA EDERKEN İŞARET PARMAĞINI KAYBETTİ

Polis memuru Bilal Konakci, İzmir Aliaağa'da görevli iken Şubat 2009'da bir okulun önüne bırakılan bombayı imha etmeye hazırlanırken bombanın infilak etmesi sonucu gözlerini, sağ elini ve sol elinin işaret parmağını kaybetti. Ayrıca işitme kaybı yaşayan, bacaklarında yürüme zorluğu oluşan Konakci'nin yüzde 98 engelli olduğu eşinin, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'a yazdığı mektupta ifade edilmişti. Konakci, 20 Aralık 2016'da ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ PDY kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Şen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti - Son Dakika

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