Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı - Son Dakika

Erdoğan'ın bugün bugün yayımlanan başsağlığı mesajı:

"Ülkemizin son asırdaki en önemli fikir, sanat ve kültür insanlarından, hayatını vakfettiği 'Diriliş' davasının öncüsü, Müslümanlığını insanlık türküsünün mukaddimesi olarak gören, şiirleri, fikirleri ve mücadelesiyle nesillerin gönül ve ruh dünyasını şekillendiren, milletimizin yakın dönemdeki en önemli değerlerinden Sezai Karakoç, Dirilişin kapısı olarak gördüğü için hep özlemle yad ettiği ebedi aleme göçtü. Allah rahmet eylesin. Milletimizin, sevenlerinin, yoldaşlarının, ailesinin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ilanından önce Twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu:

"Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Sezai Karakoç 1933 Diyarbakır Ergani doğumlu Türk şair, yazar ve siyasetçidir. İlk şiir kitabı Körfez 1959'da yayımlanan Karakoç, 1960 baharında bir siyaset, düşünce ve edebiyat dergisi olarak nitelediği Diriliş'i çıkarmaya başladı. En bilinen şiiri 'Mona Rosa' olan şair, son zamanlarda iktidar partisi AKP'ye yönelik eleştirileriyle de biliniyordu.