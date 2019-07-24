Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Uygurlar mutlu' ifadesinin çeviri hatası olduğu iddiası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Uygurlar mutlu' ifadesinin çeviri hatası olduğu iddiası

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ziyareti sırasında sarf ettiği "Türkiye, Sincan'daki (Doğu Türkistan) halkların barış ve refah içinde mutlu bir şekilde yaşamasını ümit ediyor" ifadesinin "Sincanlılar refah içinde mutlu dedi" şeklinde çevrildiği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Uygurlar mutlu' ifadesinin çeviri hatası olduğu iddiası, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ziyareti sırasında kullandığı "Sincanlılar refah içinde mutlu" ifadesinin çeviri hatası olduğu öne sürüldü. Erdoğan'ın bunun yerine " Türkiye, Sincan'daki (Doğu Türkistan) halkların barış ve refah içinde mutlu bir şekilde yaşamasını ümit ediyor" dediği iddia edildi.

G-20 Zirvesi dönüşü Pekin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmesi sırasında Uygurlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Türkistan, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:07 
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