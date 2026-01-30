Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi\'yi Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu" denildi.
