Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5'lik büyüme performansının ekonominin potansiyelinin ve gücünün en büyük ispatı olduğunu belirtti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Milletin, kendilerinden eksikleri tamamlamalarını, yanlışları düzeltmelerini ve hayallerini gerçekleştirmelerini beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu doğrultuda ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

Erdoğan, sorumluluklarının vicdanlarına, ülkeye ve millete karşı olduğunun altını çizerek, bunun için attıkları her adımda milletin beklentilerini, ilgili tüm tarafların görüşlerini, fayda ve maliyet analizlerini göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığında, partilerinde ve Meclis'te istişare mekanizmalarını etkin şekilde çalıştırdıklarını ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim kendimize göre doğru kabul ettiğimiz kimi hususlarda farklı ve haklı değerlendirmeler yapıldığını gördüğümüzde hiç yüksünmeden düzeltme yoluna gidiyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına yürüttüğümüz çalışmalara katkı vermeye yanaşmayanlara ise sadece 'Gölge etmeyin başka ihsan istemez' diyoruz." diye konuştu.

"Reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Erdoğan, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbir engelin, tuzağın ve oyunun kendilerini yollarından alıkoyamayacağını vurgulayarak, "Dünya ile birlikte yaşadığımız şu kritik dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için durmadan, duraksamadan reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede kimi Cumhurbaşkanlığında, kimi AK Parti Genel Merkezi'nde kimi Meclis grubumuzda süren çalışmaları peyderpey milletimizle paylaşıp, gereken adımları atacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." dedi.

Ülkeye hizmet etmeyi sürdürürlerken birilerinin yine sinsice milli ve manevi değerlere saldırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık tarihi boyunca, hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler, bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini, Rabb'imizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum."

Erdoğan, Türkiye'nin, güvenliği ve ekonomisine yönelik tuzaklar yanında milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce sahip olduğunu belirterek, "Akif öyle diyor; 'Ahlakın izmihlali ne müthiş izmihlal, ne millet kurtulur zira, ne milliyet, ne istiklal'. Biz olaya böyle bakıyoruz ve Rabb'imden ülkemizi ve milletimizi bu tür sapkınlıkların yol açacağı sosyal ve beşeri felaketlerden muhafaza eylemesini niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

"Sağlık konusunda en küçük rehavete rıza göstermeyeceğiz"

Sağlığın, insanın kaybettikten sonra kıymetini bildiği nimetler arasında olduğuna işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için bilhassa salgın döneminde, sağlık konusunda en küçük bir rehavete rıza göstermeyeceğiz. Diğer yandan insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaları, üretmeleri kazanmaları gerektiği gerçeğini de asla gözden ırak tutmuyoruz. Salgının tırmandığı dönemde tüm adımlarımızı hiçbir maliyet hesabı yapmadan, sağlık merkezli olarak attık. Şimdi de ekonomi, üretim, istihdam odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Özellikle milletimiz, işletmelerin faaliyetlerine ara vermesinden sokağa çıkma sınırlamalarına kadar, salgın döneminde üzerlerine düşen tüm fedakarlıkları yapmıştır. Bugün de kimi istisnai görüntülere rağmen çoğunluğun kurallara riayet ettiğini görüyoruz."

"Yüzde 4,5'lik büyüme performansı ekonomimizin gücünün en büyük ispatıdır"

Erdoğan, kendilerine düşenin, bir an önce üretimi ve istihdamı artırarak bu gayretlerin boşa gitmemesini sağlamak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında başlayan normalleşme takvimini, haziran ayında büyük ölçüde tamamladık. Nitekim haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Haziran ayı sektörel güven endekslerinde yüzde 9 ile yüzde 33 arasında bir artış görülüyor. Tüketici güven endeksi bu ay yüzde 5,2 artış ile son 14 ayın zirvesine çıktı. Reel kesim güven endeksi de yüzde 15,7 artış ile 92,6 seviyelerine ulaştı. Ekonomik güven endeksinde ise mayıs ayına göre yüzde 19 gibi büyük bir sıçrama yaşadık. İmalat sanayi kapasite kullanım oranında 3,4 puanlık artışla yüzde 66'lara gelindi. Ekonomik performansın en önemli göstergelerinden biri olan organize sanayi bölgelerindeki elektrik kullanımı bu ay yüzde 26 arttı."

Yurt dışından da sevindirici haberler geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ürünlerine talepteki artış gözle görülür bir hal aldı. Haziran ayının ilk 3 haftasında ihracatımız yüzde 25 artış gösterdi." dedi.

Erdoğan, turizm sezonunun en azından bir kısmını kurtarmak için yoğun çaba gösterdiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok yakında bu alanda da sevindirici haberler bekliyoruz. Elbette kayıplarımızı henüz tamamen geri alabilmiş değiliz. Altını çizerek ifade etmek istiyorum; Sadece bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor. İş yaptığımız ülkelerin de normal düzene dönmeleri gerekiyor. Önemli olan yaklaşan yeni döneme hazırlıklı olmaktır. Gerçekçi bir değerlendirmeyle kendimize baktığımızda, bu konuda hem hazırlıklı hem de avantajlı olduğumuzu görüyoruz. Ülkemizin potansiyeline ve büyüklüğüne inanıyoruz. Milletimizin azmine ve gayretine güveniyoruz. Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız. Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide dünyanın en büyükleri arasına sokmakta kararlıyız. Bozguncuları, fitnecileri, fesatçıları kendi husumet çukurlarında çırpınmaya terk ederek, 83 milyon hep birlikte çarpan yüreğimizle geleceğimize umutla bakmayı sürdüreceğiz."

(Bitti)