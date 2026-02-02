Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketini devreye aldıklarını belirterek, "6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette, finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'nin dış politikasında Türk dünyasının müstesna bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, yaklaşık 300 milyon nüfusa, 4,5 milyon kilometrekarelik bir alana ve 2 trilyon dolarlık ekonomik hacme ulaşan Türk dünyasının, çok ciddi bir gücü ve potansiyeli temsil ettiğini dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında hayata geçirilen projelerle bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü zirvesine bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağına dikkati çekti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 29 Ocak'taki ziyaretinin bu bakımdan ayrıca anlamlı olduğuna işaret eden Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı'nı Mirziyoyev ile gerçekleştirdiklerini ve 10 yeni anlaşma imzaladıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'la ikili ticaret hacmini son 10 yılda 3 kat artırdıklarını, 5 milyar dolarlık yeni hedefe de yakında ulaşacaklarını kaydetti.

Özbekistan'ın, asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin yaşandığı günlerde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, TOKİ'nin Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa ettiği 3 bin 93 konuttan oluşan projede Özbekistan'ın 308 konutun yapımını üstlendiğini belirtti.

Erdoğan, Mirziyoyev ile birlikte bu konutların anahtar teslim törenini ve aynı zamanda Özbekistan'ın yurt dışında inşa edeceği ilk eğitim kurumu olan okulun "taş koyuş merasi"mini icra ettiklerini söyledi.

"Bölünmüş yol ve otoyol yatırımlarımız her yıl 303 milyar liralık ekonomik fayda sağlıyor"

Yapımı tamamlanan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresini hizmete almanın gururunu 30 Ocak'ta yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, göreve geldiklerinde bölünmüş yol ağının sadece 6 bin 101 kilometre olduğunu, yalnızca 6 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlı olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz genelinde büyük bir ulaşım seferberliği başlatarak bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye, bölünmüş yollarla birbirine bağlanan şehirlerimizin sayısını da 77'ye çıkardık. Bunları, daha başka bahane bulamadıkları için 'Yol mu yiyeceğiz?' diyen, 'Bölünmüş yollarla milleti bölecekler' diyerek bu yatırımlara karşı çıkan hizmet ve eser düşmanı zihniyete rağmen başardık. Bakınız biz her zaman şunu söylüyoruz; yol medeniyettir, yol ufuktur, yol vizyondur. Yol demek ulaşım demektir. Sanayi, üretim, turizm, kalkınma demektir. Bölünmüş yol ve otoyol yatırımlarımız her yıl yaklaşık 303 milyar liralık ekonomik fayda sağlıyor. Ayrıca senede 6,3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Yol kusurlarından kaynaklı kazalar hamdolsun neredeyse sıfıra indi. Yani ülkemize kazandırdığımız her bir kilometre, bize çevreden ticarete, turizmden istihdama geniş bir yelpazede katbekat geri dönüyor. 'Daha çok yol yaparsak trafik daha çok sıkışır' argümanıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışanların bunları öğrenmesi gerekiyor."

Her alanda olduğu gibi ulaştırmada da hedeflerinin büyük olduğunu ifade eden Erdoğan, halihazırda 3 bin 49 kilometre olan bölünmüş yol ağını ilk aşamada 31 bin 250 kilometreye, ardından da 38 bin 60 kilometreye çıkaracaklarını vurguladı.

Erdoğan, "Milyarlarca liralık yolsuzluklarla belediyelerden yolunu bulanlara rağmen biz, milletimiz için yeni yollar inşa etmeye, Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmaya sabırla devam edeceğiz." diye konuştu.

"2026 yılı için hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek"

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı 2025 yılının, enflasyondan ihracata temel ekonomik göstergelerde ümitvar bir şekilde kapatıldığını hatırlatan Erdoğan, geçen günlerde açıklanan verilerin turizmde de yüzlerin gülmesine vesile olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oldukça iyi başlayan ancak bölgesel krizler sebebiyle bir ara zorlanan Türk turizminin 2025 yılını rekorla tamamladığının altını çizdi.

TÜİK tarafından açıklanan en son verilere göre, 2025 yılında turizm gelirinin yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, tüm zamanların rekoru olan bu rakamla 64 milyar dolarlık hedefin de üzerine çıktıklarını kaydetti.

Erdoğan, "Bizim için önemli bir diğer veri, kişi başı gecelik harcama. Orada da rekor kırıldı. 2025 yılında yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 5,2 artışla ortalama 114 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçiler açısından ise bu rakam 100 dolar oldu. 2002 yılında 13 milyon olan ziyaretçi sayımız, 2025 yılında 63,9 milyonu buldu. Turizm rakamlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 2026 yılı için hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek. İnşallah bu hedefimize ulaşarak yeni bir rekora imza atacağız." ifadesini kullandı.

"Hükümet olarak üretenin, ihraç edenin, istihdam sağlayanın yanındayız"

Sadece turizmde değil, ekonomiye dair diğer başlıklarda da müspet haberler aldıklarını dile getiren Erdoğan, Merkez Bankasının rezervlerinin artmaya devam ettiğini söyledi.

İktidarı devraldıklarında 27 milyar dolar olan rezervlerin, geçen hafta itibarıyla 215,6 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, bunların milletçe herkesi sevindiren, umutlandıran, heyecanlandıran gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Her fırsatta millete karamsarlık aşılayan, güya ekonomist kılıklı operasyon aparatlarının bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz. Şunu her bir vatandaşımın, özellikle iş dünyamızın çok iyi bilmesini isterim. Hükümet olarak üretenin, ihraç edenin, istihdam sağlayanın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

İmalat sanayisi işletmeleri için uygun koşullu finansman paketi

İmalat sanayisini güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, geçen haftalarda emek yoğun sektörlere yönelik 2026 yılında uygulayacakları İstihdam Koruma Programı'nda istihdam başına aylık 3 bin 500 liralık desteğin müjdesini verdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi de imalat sanayi işletmelerimizin finansmana erişimde yaşadıkları zorlukları hafifletecek yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak. İstihdam yoğunlukları ile orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkanını sunacağız. Finansman paketini aynı zamanda kredi kefalet paketiyle de destekliyoruz. KOBİ'lerimiz teminat sorunu yaşamadan bu kredi imkanına ulaşabilecek. Ayrıca istihdamını koruyan KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığı ile 10 puan indirim imkanı sağlayacağız. Bu destekler ile imalat sanayimize finansmana erişim ve finansman maliyeti konusunda önemli bir kolaylık sağlamış oluyoruz. Yeni kredi paketimiz de hayırlı uğurlu olsun."

(Sürecek)